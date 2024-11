L’ex difensore Marco Materazzi ha elogiato tra gli altri anche un giocatore della Juventus. LuckyBlock.com ha intervistato Marco Materazzi che ha parlato di tanti argomenti e naturalmente di questa stagione dell’Inter. “I giocatori sorpresa per me questa stagione sono stati Nuno Tavares alla Lazio, Francisco Conceicao alla Juventus e devo dire Marcus Thuram perché è quello che ha segnato più gol”. Il cammino europeo dell’Inter “L’Inter può vincere la Champions League questa stagione perché ha dimostrato di avere una mentalità che funziona in Europa. Hanno perso la finale due anni fa, ma adesso l’atmosfera nello stadio è davvero buona e il nuovo formato potrebbe essere la loro occasione per cambiare tutto. Il più grande concorrente dell’Inter nel torneo è il Manchester City, hanno degli infortuni ma anche quei giocatori stanno riposando, quando torneranno potrebbe aiutarli”. Sul nuovo stadio “Spero che Inter e Milan non lasceranno mai San Siro. Per me San […]

Leggi l’articolo completo I desideri di Materazzi per l’Inter tra nuovo allenatore e stadio, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG