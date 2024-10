I nerazzurri sono in serie positiva da diverse partite ma non sono in vetta alla classifica del campionato per via di un avvio altalenante. In questo inizio di stagione, l’Inter si ritrova a dover affrontare sfide di non poco conto, non solo sul campo ma anche fuori. La rosa guidata da Simone Inzaghi, tra attese e speranze, come fa notare la Gazzetta dello Sport, si scontra con ostacoli che potrebbero compromettere il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che la squadra si è posta, sia a livello nazionale che europeo. Il nemico interno La squadra, eccezionale per talento e potenziale, sembra essere la sua peggiore avversaria. Periodi caratterizzati da cali di tensione e prestazioni al di sotto delle attese da parte di alcuni giocatori, come evidenziato dal caso di Mkhitaryan, mettono in luce la difficoltà di mantenere un livello alto di continuità. La sfida principale per i nerazzurri sarà quindi quella di […]

