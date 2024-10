Il difensore italiano, costretto ad abbandonare il campo a Roma nei primi minuti della sfida, è stato sottoposto stamane a controlli medici. Nel mondo del calcio, ogni partita conta, ma alcune hanno un peso specifico che va oltre il semplice risultato. Questo è senza dubbio il caso dell’incontro di campionato tra Inter e Juventus; prima però i nerazzurri se la vedranno con lo Young Boys. Nel frattempo, tifosi ed addetti ai lavori tengono il fiato sospeso nell’attesa di capire l’entità dell’infortunio subìto da Francesco Acerbi e le sue possibili ripercussioni sulla formazione. Situazione molto delicata Il problema dell’italiano si aggiunge a una serie di indisponibilità che stanno complicando i piani dell’Inter in vista degli impegni nazionali ed internazionali. Sono infatti ai box anche Calhanoglu e Asllani: loro due ed il centrale non ci saranno domani a Berna. In particolare, il turco si trova alle prese con un’elongazione agli adduttori della […]

