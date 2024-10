L’ex difensore Lele Adani è certo elogia due giocatori in particolare dei nerazzurri. Lele Adani a Viva El Futbol ha parlato del momento attuale dell’Inter. “Le partite come quella di domenica contro la Roma non sono belle. L’Inter perde due giocatori subito e mette dentro de Vrij e Frattesi che in Nazionale è titolare”. “Se l’Inter ha quella rosa in questo momento la Roma non riesce a contrapporre, fa una partita dignitosa. La squadra nerazzurra senza fare cose eccezionali e senza andare sopra ritmo vince e poteva fare cinque gol. Alla fine rispetto al risultato la partita e andata dove doveva andare”. La crescita di Thuram “Per come l’hanno messo in campo è stato subito messo in campo per merito ed erano stati pagati dei soldi anche per Arnautovic. Il suo è un atteggiamento da compagno ideale. Lavora sempre con un determinato sorriso, si sacrifica, fa la partita fisica, e […]

