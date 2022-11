Ecco il programma dei match odierni del settore giovanile del Milan: i dettagli

Ecco di seguito il programma odierno del settore giovanile del Milan:

UNDER 12: 5ª giornata, Milan-Palauno, ore 13.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 5ª giornata, Milan-Rozzano, ore 14.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 5ª giornata, Club Milano-Milan, ore 15.45 – Via Giovanni XXIII, Pero

UNDER 9: 5ª giornata, Aldini-Milan, ore 15.45 – CS Aldini Radice, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Cremonese, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Rivazzanese, ore 16.30 – PUMA House of Football, Milano

