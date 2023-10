Sono in totale cinque i precedenti tra Inter e Benfica, 3 in Champions League e 2 in Coppa Uefa: ecco come sono andati

QS ripercorre i precedenti tra Inter e Benfica, in vista del match di questa sera del secondo turno della fase a gironi della Champions.

Il popolo nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo, dal momento che, storicamente, l’Inter non ha mai perso contro i lusitani.

Dei 3 confronti in Champions e dei 2 in Coppa Uefa, il bilancio dice tre vittorie e due pareggi per i nerazzurri.

PRECEDENTI- Il primo precedente, delizioso ricordo nerazzurro, risale alla finale di Coppa Campioni del 27 maggio 1965 con l’uno a zero a firma Jair contro il Benfica dello straordinario Eusebio.

Successivamente le due squadre non si sono incontrare per quaranta lunghi anni fino agli ottavi della Coppa Uefa 2003/2004. L’Inter tenne il pari zero a zero a Lisbona, poi al ritorno rocambolesco 4-3 con doppietta di Martins, Recoba e Bobo Vieri per il passaggio del turno verso i quarti di finale.

L’ultimo precedente è invece quello della passata edizione nei quarti di finale. L’Inter riuscì a cementare il passaggio del turno all’andata vincendo zero a due con gol di Barella e Lukaku, poi al ritorno tre a tre con l’Inter che avanti fino al 3-1 prima della vana rimonta lusitana.

