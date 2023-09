I segreti di Magnanelli alla Juventus: Allegri parla così del ‘nuovo acquisto’ per il suo staff in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Juve. Le sue dichiarazioni su Magnanelli.

MAGNANELLI – «È molto bravo, l’ho avuto a Sassuolo. Sono molto contento dello staff, tra chi è con me da 18 anni e chi è passato con me come Paolo Bianco, Padoin inserito due anni fa. Mi piace scegliere quelli molto bravi, sono ragazzi giovani che hanno la possibilità di lavorare alla Juventus per poi intraprendere la carriera da allenatore un domani come ha deciso Paolo Bianco. Io sono molto contento, per me sarebbe un orgoglio sapere che chi ha lavorato con me possa fare carriera da allenatore. Sono molto contento di tutti, di chi lavora con me alla Continassa, ci sono i preparatori, i match-analyst, c’è un buon gruppo di lavoro e c’è un buono spirito. Non bisogna pensare però che le 4 partite giocate abbiano già risolto tutti i problemi perché gli obiettivi si raggiungono a fine stagione. Bisogna tornare alla normalità, che fa parte del DNA della Juventus ossia vincere più partite possibili per raggiungere l’obiettivo. Domani ne abbiamo una, poi va messa da parte perché martedì ne abbiamo un’altra».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI SASSUOLO JUVE

The post I segreti di Magnanelli alla Juventus: Allegri parla così del ‘nuovo acquisto’ per il suo staff appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG