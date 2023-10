L’accoglienza dei tifosi dell’Atalanta all’ex Josip Ilicic: ospite d’eccezione per la partita di stasera contro lo Sturm Graz

Sturm Graz Atalanta è una partita importante non solo per la qualificazione, ma anche per l’ospite speciale che assisterà al match, anzi, più che speciale bisognerebbe dire “fenomenale”, e a Bergamo tale etichetta vuol dire soltanto due parole: Josip Ilicic.

Un gruppo di tifosi infatti è passato da Maribur prima di arrivare nel cuore di Graz per salutare l’ex numero 72 nerazzurro tra l’emozione reciproca pensando a ricordi e molte pagine di storie scritte tutte insieme.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG