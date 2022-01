I tifosi del Tottenham approvano Bentancur e Kulusevski dalla Juventus

Il mercato ai tempi dei social. Dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di una dura contestazione da parte dei tifosi del Tottenham nei confronti di Fabio Paratici. Niente di vero. Come riportato da Tuttomercatoweb, si tratta di un trend solo italiano. In casa Spurs e sui forum dei tifosi della formazione londinese c’è profonda soddisfazione per due giocatori presi dal ds del club in sintonia con le richieste di Antonio Conte.

L’hashtag #ParaticiOut su Twitter è stato diffuso solo in Italia mentre in Inghilterra le due operazioni in entrata sono state accolte con entusiasmo. Nessun traffico o condivisione britannica: Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur soddisfano evidentemente il pubblico di New White Hart Lane. La Juventus è soddisfatta e Antonio Conte potrà contare su due nuovi rinforzi per la seconda parte di stagione in Premier.