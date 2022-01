Mercato, il Torino a un passo da Federico Gatti

Il Torino mette a segno un importante colpo di calciomercato: per la difesa arriva dal Frosinone Federico Gatti. Come riporta l’edizione odierna di Sky Sport, la trattativa è a un passo dalla chiusura per una cifra di circa 10 milioni di euro. L’ultimo incontro tra le parti dovrebbe essere risolutore.

Juric potrà contare su uno dei profili più discussi nelle ultime ore. Anche il Napoli e l’Inter si erano interessate al calciatore ma il Torino ha fatto sul serio. Il difensore di 23 anni approda in Serie A e non vede l’ora di misurarsi con la nuova realtà sportiva. Il calciatore piemontese, dotato di gran fisico e piedi educati, corona il sogno della massima serie dopo una lunga gavetta dalla Promozione alla Serie B. Il Torino premia l’impegno del ragazzo e gli concede una grande chance.