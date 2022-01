Mercato, possibile scambio di prestiti Nandez-Kaio Jorge

Secondo la redazione di Sportmediaset, la Juventus non è sazia di colpi e vuole regalarsi un altro centrocampista. Se le uscite di Kulusevski e Bentancur (direzione Tottenham) “finanziano” il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, Nahitan Nandez del Cagliari rappresenta un’ottima occasione last minute di questo mercato.

Nasce così l’idea di uno scambio di prestiti con il Cagliari: Kaio Jorge per Mazzarri e l’uruguaiano alla corte di Allegri. Il brasiliano aiuterà i sardi nella corsa alla salvezza. La rivoluzione della Juventus è servita. Chi si sarebbe mai aspettato uno stravolgimento del genere dell’organico? La dirigenza bianconera vuole recuperare in questi ultimi giorni di mercato tutto ciò che aveva colpevolmente lasciato indietro nel mercato estivo. Basterà per raggiungere la tanto agognata qualificazione Champions?