Krümpelmann: “Zakaria, la Juve fa un affare assoluto”

C’è chi lo ha paragonato a Pogba o ha scomodato paragoni illustri con grandi ex del passato bianconero. Il giornalista tedesco Dirk Krümpelmann parla in esclusiva a TuttoJuve.com e presenta il nuovo centrocampista della Juventus. “Zakaria è un giocatore molto atletico e incredibilmente veloce: in questa stagione è il settimo giocatore più veloce della Bundesliga a 35,62 km/h, appena dietro a Erling Haaland (35,94). È soprannominato ‘Krake’ (polpo) a Gladbach perché grazie alle sue lunghe leve riesce sempre a rubare sistematicamente il pallone agli avversari”. Una caratteristica che ricorda un grande ex bianconero: Paul Pogba.

Un affare costato solo 7 milioni di euro. “Sì, è un affare assoluto. Prima del ‘Covid-19’, il Gladbach sperava ancora di vendere Zakaria per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Poiché il suo contratto scade in estate, il club è ora felice di ottenere anche un indennizzo per lui. La società ha perso molti soldi a causa della pandemia e in questa sessione di mercato è già arrivato Manuel Friedrich per la cifra di 5.5mln. Zakaria ora deve dimostrare di poter davvero tenere testa a un grande club internazionale. Agli Europei dell’anno scorso, tuttavia, non è riuscito a conquistare stabilmente il posto tra i titolari nella sua nazionale”.