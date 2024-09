Zlatan Ibrahimovic si è recato in mattinata a Milanello. Colloquio con Fonseca e la squadra. Ecco cosa è accaduto. In un momento delicato per il Milan, con il futuro dell’allenatore Paulo Fonseca appeso a un filo, la comparsa di Zlatan Ibrahimovic a Milanello segna un tentativo di infondere fiducia e unità nel team rossonero. La […]

Leggi l’articolo completo Ibra a Milanello! Decisione forte comunicata a Fonseca e alla squadra: ecco cosa succede, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG