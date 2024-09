Ha ripreso chiaramente vigore il toto allenatore per la panchina del club rossonero dopo la sconfitta di martedì sera.

Il Milan sta vivendo una situazione piuttosto delicata ed il futuro di Paulo Fonseca appare ora più incerto che mai, soprattutto in vista del prossimo e cruciale derby contro l’Inter.

La situazione

Dopo un avvio di stagione enormemente al di sotto delle aspettative culminato con la sconfitta in casa contro il Liverpool in Champions League, la posizione del lusitano sulla panchina del Milan non è mai stata così precaria. Il prossimo derby contro l’Inter, una delle sfide più sentite e cariche di aspettative del calcio italiano, potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro. Nonostante non sia stato ancora comunicato un ultimatum ufficiale, una sconfitta potrebbe rendere la crisi quasi irreversibile.

La reazione dei tifosi

Il momento negativo ha solo acuito il senso di insoddisfazione dei tifosi che già al primo annuncio dell’ingaggio di Fonseca la scorsa estate erano scontenti. Secondo un sondaggio condotto dalla redazione di calciomercato.it, una larga percentuale di tifosi (32,4%) sarebbe favorevole all’esonero immediato dell’allenatore in caso di sconfitta contro l’Inter. Inoltre, emerge un dato significativo riguardo la posizione di Zlatan Ibrahimovic, con una parte dei tifosi che, in aggiunta all’allenatore, metterebbe in discussione anche il contributo dell’ex attaccante svedese.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Preferenze per il dopo Fonseca

Dal sondaggio emerge come Allegri sia il preferito dalla maggior parte dei tifosi per sedere sulla panchina del Milan in caso di addio di Fonseca, raccogliendo il 31% delle preferenze. Segue Sarri con il 23,9%, a dimostrazione di un desiderio di cambio che si orienta verso esperienze tecniche consolidate e potenzialmente in grado di portare un rinnovamento tattico e motivazionale all’interno dello spogliatoio.

Le alternative per la panchina

Oltre a questi nomi, la dirigenza del Milan valuta anche Edin Terzic, Sergio Conceicao e anche Paulo Sousa; profilo quest’ultimo decisamente poco chiacchierato.

