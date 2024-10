La posizione di Fonseca resta in bilico, nonostante le rassicurazioni del club. In particolare si muove a Ibra un’accusa specifica. Nel mondo frenetico del calcio, il Milan si trova a un bivio cruciale che potrebbe vedere un cambiamento significativo ai vertici della sua guida tecnica. Le prestazioni fino ad ora, sotto la gestione del tecnico Fonseca, sembrano non convincere appieno, spingendo il club verso valutazioni drastiche per il futuro prossimo. Con un calendario che si preannuncia denso di impegni, la dirigenza rossonera potrebbe considerare nuove soluzioni e nomi per la panchina, con l’obbiettivo di rinnovare stimoli e strategie. Il distacco dalla prima in classifica è già, dopo sette giornate, di cinque punti. Fonseca in bilico Il Milan, tra le squadre di punta del panorama calcistico italiano, sta considerando seriamente l’idea di porre fine all’esperienza di Fonseca come allenatore. Nonostante l’apparente fiducia iniziale nel progetto affidato al tecnico portoghese, i risultati […]

