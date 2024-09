Gianluigi Longari ha parlato del ruolo di Ibrahimovic in questo momento di difficoltà del Milan. Lo svedese dovrà assumersi le proprie responsabilità. In un momento di tentennamenti e riflessioni profonde all’interno dei corridoi del Milan, la figura di Zlatan Ibrahimovic si erge non solo come leader in campo, ma anche come decisore chiave nel futuro […]

Leggi l’articolo completo Ibra, dalle parole ai fatti! Longari: “Deve assumersi la responsabilità di…”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG