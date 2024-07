Una visita a sorpresa nella città di Milano da parte di Gerry Cardinale, proprietario d’oltreoceano dei rossoneri, ha immediatamente catalizzato l’attenzione e scatenato congetture tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Questo avvenimento improvviso accende le speranze di una sessione di calciomercato finora opaca per il Milan, che vanta come unico acquisto di rilievo Alvaro Morata, apparentemente insufficiente a colmare le aspettative della tifoseria. La fervida attesa di novità e una potenziale rivoluzione negli acquisti si fanno strada tra i sostenitori del Diavolo.

Cardinale: il vertice con la dirigenza rossonera

Il fulcro della giornata è stato l’incontro avvenuto in via Aldo Rossi, sede milanese del club, dove Gerry Cardinale si è riunito con le figure chiave della società: il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, la leggenda vivente Zlatan Ibrahimovic e il direttore sportivo Geoffrey Moncada. Lo scopo del vertice, secondo quanto riportato da Sky, era di fare il punto sulla situazione di mercato e cercare di placare l’ansia dei tifosi, impazienti di vedere la loro squadra colmare il divario con i rivali storici dell’Inter.

Pavlovic, Fofana e Fullkrug: i nomi caldi sul mercato

Nel corso della riunione, si è discusso anche delle mosse future del Milan sul fronte acquisti. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono Youssouf Fofana, su cui sembra esserci già un accordo di massima per un contratto quadriennale, sebbene l’affare sia complicato dall’interessamento di club come Manchester United e Atletico Madrid. Anche il difensore serbo del Salisburgo, Pavlovic è una delle priorità per rinforzare la difesa rossonera. Sull’attacco, invece, il nome che spicca è quello del tedesco Fullkrug, con il Milan che spera di poter negoziare un prezzo vantaggioso con il Borussia Dortmund.

Strahinja Pavlovic

La cena con Serena Williams e Travis Scott

Al di fuori degli affari di campo, Cardinale ha anche preso parte a un evento di marketing, cenando con celebrità del calibro della ex tennista Serena Williams, e il rapper Travis Scott, in collaborazione con il brand di tequila Cincoro. Questa pausa dalle discussioni di mercato non è stata tuttavia ben vista da una parte della tifoseria, che attraverso i social ha espresso il proprio disappunto, rimproverando a Cardinale di dedicare eccessiva attenzione alle iniziative di marketing a scapito della gestione sportiva del club. Le aspettative ora sono tutte rivolte verso una risposta concreta del Milan sul mercato, in grado di rassicurare i fan e indirizzare la stagione verso obiettivi ambiziosi.

