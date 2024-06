Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, ha celebrato con parole al miele il talento di Francesco Camarda, vedendo in lui una possibile bandiera.

Difficile sentire dire da Ibrahimovic che qualcuno sia più bravo o talentuoso di lui. Francesco Camarda, seppur giovanissimo, può già mostrare nella propria bacheca un riconoscimento che in pochi possono vantare. La conferenza stampa dello svedese ha offerto numerosi spunti di approfondimento, tra cui quelli relativi al talento di Camarda e del suo futuro al Milan e non solo.

Zlatan Ibrahimovic esulta scudetto

Camarda più talentuoso di Ibra

Le parole che non t’aspetti, soprattutto se pronunciate da Ibra. Alla domanda su Francesco Camarda, l’asso svedese afferma che “lui è più talentuoso a questa età rispetto a me. È molto importante. È il futuro del Milan. Non ha però tutta la responsabilità addosso“. Ha proseguito poi sottolineando l’importanza di “proteggerlo e farlo crescere, facendolo diventare ciò che pensiamo possa diventare. Ha tanta fame e voglia di migliorare. Si parla tanto di lui. Siamo felici. Può essere una bandiera“.

La crescita di Francesco Camarda

Ibra si è soffermato lungamente sul giovane talento della Primavera, sottolineando che le sue qualità “dimostrano che servono giovanili forti, deve uscire qualcosa di più per le possibilità che abbiamo. Per questo stiamo cambiando strategia. Il gap tra Primavera e prima squadra è troppo grande. Camarda è ancora un ragazzo”. Lo svedese illustra poi nel dettaglio la strategia del Club su Camarda, affermando “vogliamo dargli più tempo, in Serie C, dove non è facile, ma almeno prepari i ragazzi. Dobbiamo parlare talenti in prima squadra. Il numero no, non ho questo rapporto. Tanti fanno favori, a me non serve nessuno che mi protegge. Se sbaglio lo dico subito”.

