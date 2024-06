Gian Luca Rossi ha criticato senza mezzi termini le dichiarazioni in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, sollevando dubbi anche sull’arrivo di Zirkzee al Milan.

E’ il destino di Zlatan Ibrahimovic: far discutere. Lo faceva quando era calciatore, nonostante dispensasse perle di talento assoluto, lo fa ora come dirigente. La conferenza stampa di questa mattina è stata decisamente corposa e ricca di spunti, sia in merito al presente che al futuro del Milan. Oggi infatti è stato il giorno dell’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, ma non solo. Lo svedese ha parlato di mercato, di futuro e di linee programmatiche del Club di Via Aldo Rossi. Gian Luca Rossi, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha espresso forti dubbi in merito ai concetti espressi da Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic

Parole che fanno paura

Il giornalista ha sottolineato che, a suo dire, ci sarebbe “preoccupazione in casa Milan e che ci si aspettava qualcosa di diverso da Ibrahimovic oggi”. Ha motivato la propria posizione rimarcando che “tanti rossoneri non hanno apprezzato quanto è uscito fuori, c’è addirittura chi vorrebbe disertare lo stadio“. Questo perché “a Milano aver visto Conte a Napoli e Thiago Motta alla Juventus non è che sia piaciuto ai tifosi rossoneri. Lui deve dire che Fonseca è il migliore del mondo, ma dire che Conte o Motta non sono stati presi perché non rispondono a certi parametri quando sono stati cercati.…“

Dubbi sull’arrivo di Zirkzee

Il Milan negli ultimi giorni sta lavorando ai fianchi il procuratore di Zirkzee per concludere l’operazione che porterebbe l’olandese a Milanello. Il problema, al momento, è rappresentato dall’alta richiesta delle commissioni di Kia Joorabchian, pari a 15 milioni. Un passaggio della conferenza stampa ha fatto scattare nel giornalista un campanello d’allarme sul buon esito della trattativa. Gian Luca Rossi ha affermato infatti che “le parole di Ibra mettono paura ai tifosi, il rischio che salti Zirkzee c’è, visto che ha detto che non fanno beneficienza”.

L’articolo Milan, Gian Luca Rossi: “Ibra Sue parole fanno paura. C’è il rischio salti Zirkzee” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG