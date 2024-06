Il Milan avrebbe avviato i primi contatto con il Feyenoord per Mats Wieffer. Simic, gradito agli olandesi, potrebbe rappresentare un’ottima pedina di scambio.

Il Milan nel prossimo mercato sarà operativo su più fronti, ogni reparto vedrà volti nuovi per dare seguito alla rivoluzione tecnica avviata nella passata stagione. Anche il centrocampo sarà uno di quei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi vuole intervenire. Sul taccuino di Ibra e Moncada è finto il talentuoso centrocampista del Feyenoord Mats Wieffer. Calciomercato.com ha svelato dettagli significativi in merito alla trattativa tra i rossoneri e gli olandese per il centrocampista olandese classe 1999-

Jan-Carlo Simic

La valutazione del Feyeenord

La squadra olandese non ha nessuna intenzione di liberarsi a cuor leggero del proprio gioiellino del centrocampo Matts Wieffer. Calciomercato.com riferisce infatti che il Feyenoord valuta il proprio giocatore 25 milioni. Cifra decisamente importante che non sta scoraggiando il Milan, anzi. Ci sarebbero stati infatti già dei primi contatti per cercare di limare la prima richiesta del club olandese. Possibile che, una volta chiarita la situazione attaccante ( Zirkzee su tutti, ndr ) il Milan rompa gli indugi per Wieffer cercando di stringere l’accordo in breve tempo e consegnare in tempi rapidi il rinforzo in mediana per Paulo Fonseca.

La chiave della trattativa

Il Feyenoord, fa notare Calciomercato.com, ha espresso recentemente apprezzamento per il giovane difensore della Primavera rossonera Jan-Carlo Simic. Non è da escludere che il Milan possa valutare di inserire il giovane prospetto nella trattativa per Wieffer così da abbassare sensibilmente la richiesta economica del club olandese.

