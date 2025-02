Ibrahimovic a Cardinale: «Non vengo qui per salvare nessuno». Le parole del senior advisor di RedBird

Zlatan Ibrahimovic quando parla non lo fa per mezzi termini, le dichiarazioni del senior advisor di RedBird

Momento assolutamente difficile per il Milan. I rossoneri in una settimana hanno salutato la Champions League, a causa del pareggio interno contro il Feyenoord, ed anche forse la qualificazione alla prossima edizione della competizione. Quest’ultima cosa perché nel match contro il Torino, valido per la giornata numero 26, è arrivata una sconfitta a sorpresa. Sconfitta che ha scaldato gli animi, sia quelli dei tifosi già caldi, sia quelli di calciatori e dirigenza.

Milan, momento no anche a livello mentale

Non si tratta di un momento no solo dal piano dei fisico e dei risultati per la formazione rossonera. I milanisti hanno dimostrato di non esserci anche a livello di testa. Contro il Feyenoord è stato un grossolano errore di Theo Hernandez a condannare tutta la banda all’eliminazione, a causa dell’espulsione del francese. Contro il Torino è stata una papera combinata, tra Maignan e Thiaw, con il portiere che ha spazzato sul difensore, dando vita ad un autorete da ridere. I rossoneri non stanno attraversando una situazione tranquilla nemmeno in panchina ed in dirigenza.

Il retroscena tra Ibrahimovic e Cardinale

Intervistato da GQ Italia, ha parlato il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che in particolare ha parlato di un episodio avvenuto con Gerry Cardinale. L’aneddoto di Ibra sulla conversazione con Cardinale: “Come in campo, anche qui il gioco di squadra è la cosa più importante. L’ho detto a Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: ‘Non è più un one-man-show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Io non sono qui per salvare la situazione, ma per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare, aiutare, teamwork“.

