Zlatan Ibrahimovic deve ancora discutere il proprio futuro con il Milan: rinnovo per un’altra stagione o addio per lo svedese?

Un tema aperto del calciomercato Milan è quello relativo al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese è tra coloro che son sospesi: col contratto in scadenza a giugno, servirà un incontro con Maldini nelle prossime settimane per decidere il da farsi.

Il classe ’81 vuole ancora giocare e non è escluso che si possa andare avanti ancora per un’altra stagione, probabilmente l’ultima.

