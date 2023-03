Simon Braglia, ex portiere, ha commentato la corsa Champions League in Serie A: le sue dichiarazioni complete

La corsa Champions è entrata nel vivo con il Milan assoluto protagonista ad 11 giornate dalla fine. Intervenuto a Cose di Calcio, l’ex portiere Simone Braglia ha dichiarato:

«Molte squadre ad oggi stanno combattendo per la Champions, ma credo che nonostante abbia la panchina corta, la Lazio abbia un gioco migliore e superiore alle altre, ma non sulla carta, sul campo. Ad esempio l’Inter, ha una situazione opposta: ha una buona rosa ma su quel rettangolo verde, i risultati non sono così lampanti».

