Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato la gara di domenica prossima tra Napoli e Milan al Maradona: le sue parole

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha palato così del prossimo Napoli-Milan di campionato:

«Magari se lo aspetta il Milan, che pensa che Spalletti possa magari far riposare qualcuno. Ma secondo me sarebbe un errore per Spalletti fare un turnover generoso. Questa è una partita delicata che può condizionare secondo me, per esito e performance, le partite successive. Un Napoli che non vincesse domenica, un Napoli meno Napoli, potrebbe portare dentro di sé il sentimento mentale che le due sfide contro il Milan siano meno facili di quello che sembra. Facile non è niente, il Napoli è comunque assolutamente favorito. Questa partita di campionato deve contare anche per il Napoli, perché può lasciare qualche segno e qualche scoria».

The post Padovan: «Napoli Milan? Vi dico cosa penso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG