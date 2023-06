Ibrahimovic, annuncio sul futuro: «Mi chiama tutti i giorni da tre anni. C’è già il contratto». Le parole dello svedese ex Juventus

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan con un passato nella Juventus, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.

FUTURO – «No, no, non sono uno che molla. Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da numero uno, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare. Se penso di smettere? Non credo. Se devo continuare a giocare? Penso di sì. Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba, le bombe esplodono»

CONTATTI CON GALLIANI – «Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura, che sul tavolo c’è già il contratto. Ma non siamo là: io sono un giocatore del Milan e sono orgoglioso di esserlo. A una certa età non c’è più l’ego, non hai bisogno di dimostrare. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più»

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A IBRAHIMOVIC

The post Ibrahimovic, annuncio sul futuro: «Mi chiama tutti i giorni da tre anni. C’è già il contratto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG