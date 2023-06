Vaciago: «Cambiare Allegri? La Juve non sta a sentire i tifosi in questo tipo di scelte». Così il direttore di Tuttosport

Guido Vaciago su Tuttosport scrive così del futuro della panchina della Juventus.

Il suo commento: «Una settimana, forse due, poi una decisione va presa. La Juventus ha due strade per ripartire dopo le tempeste giudiziarie: confermare Allegri o cambiare allenatore. Tenere Allegri è certamente la scelta più impopolare, considerato l’umore tifoso di queste settimane, e comporta dei rischi. C’è uno scollamento con una parte della squadra da ricomporre e un’identità di gioco più precisa da ritrovare. Sull’altro piatto della bilancia pesa l’esperienza di Allegri e le indubbie capacità di allenare, che forse dovrebbe rispolverare, magari rinfrescando qualcosa nel suo staff. Inoltre, il carico notevole del suo ingaggio è un fattore che la bilancia della società sta misurando. Cambiare il tecnico è una scelta che potrebbe rigenerare l’entusiasmo della gente juventina, non proprio un dettaglio considerato il contesto nel quale il club dovrà ricostruire, ma la Juventus storicamente non si fa prendere la mano dai tifosi nelle scelte importanti».

