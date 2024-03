Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan ed ex Inter, ha speso parole di elogio per Stefano Pioli: tecnico verso la conferma

Intervistato da Sky a Jeddah, sede del prossimo GP di Formula 1, Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan ed ex Inter, ha speso parole a sorpresa per Stefano Pioli, allenatore rossonero e anch’esso ex nerazzurro:

FUTURO PIOLI – «Cosa deve fare per la riconferma Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui»

LE DICHIARAZIONI DI IBRAHIMOVIC A SKY

L’articolo Ibrahimovic conferma Pioli al Milan? Le dichiarazioni dell’ex Inter sul tecnico rossonero proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG