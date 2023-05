Ibrahimovic e Thiaw, novità da Milanello verso Juve Milan. Gli ultimi aggiornamenti in casa rossonera

Novità da Milanello riguardo alle condizioni di Malick Thiaw. Il centrale, uscito per crampi in Milan Inter, si è regolarmente allenato in gruppo ed è di nuovo a disposizione di Pioli.

Il difensore ci sarà sicuramente per Juve Milan del prossimo 28 maggio. Zlatan Ibrahimovic ha invece svolto il consueto lavoro personalizzato. Il suo recupero è più lontano.

