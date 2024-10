In casa Milan si osserva già al mercato invernale. Serve un altro bomber per Fonseca e si farà un tentativo già a gennaio. Zlatan Ibrahimovic ha pronto il nome, lo vuole a tutti i costi! Le ultime novità Dopo un difficile avvio in stagione, complici i brutti risultati nelle prime giornate di campionato, il Milan ha ripreso la marcia e da dopo la sosta è cambiata decisamente la musica, almeno per quanto riguarda il cammino in Serie A. La squadra di Paulo Fonseca si è risollevata alla grande dallo stentato inizio e sono arrivate tre vittorie di fila, tutte a “San Siro”. Se quelle con Venezia e Lecce erano comunque nell’ordine naturali delle cose, ha impressionato il modo con cui i meneghini hanno piegato lagunari e salentini. Anche la vittoria nel derby ha riportato entusiasmo e consapevolezza nel Milan, la ricetta giusta per la delicata sfida di questa sera in […]

