Ibrahimovic Milan, ci siamo quasi per il ritorno in rossonero dello svedese: ecco quando può arrivare l’annuncio

Ci siamo quasi per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Le parole di ieri dello svedese sono state soltanto un antipasto di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Come riportato da Tuttosport cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale.

Si credeva potesse arrivare in questa sosta ma, se tutto dovesse filare liscio anche in questa seconda settimana, ecco che il possibile ritorno in Italia di Cardinale per la sfida col Borussia Dortmund potrebbe essere il banco giusto per foto e firma.

The post Ibrahimovic Milan, ci siamo quasi: ecco quando può arrivare l’annuncio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG