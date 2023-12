Ibrahimovic Milan, lo svedese non potrà entrare negli spogliatoi durante le partite: svelato il motivo

Ibrahimovic non ha ancora avuto modo di incontrare il Milan nella sua nuova veste di Senior Advisor di RedBird e del club rossonero.

Inoltre, secondo quanto riportato da Repubblica, nel suo ruolo Ibra dovrà restare in tribuna e non potrà scendere negli spogliatoi durante le partite. È proprio il regolamento a vietarlo e l’unico modo per portare lo svedese con la squadre durante e dopo la partita è quello di inserire l’ex attaccante nell’organigramma del Milan.

