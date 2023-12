Ibrahimovic Milan, Marianella: «Lo svedese è un’icona come Maldini, è una notizia rassicurante». Le parole del giornalista

Il giornalista Marianella ha parlato a SkySport del ritorno di Ibrahimovic al Milan.

PAROLE – «Il ritorno di Ibra al Milan è un fatto di peso, simbolico per la storia recente del Milan. Lo svedese è un’icona come Paolo Maldini. Per i tifosi rossoneri riavere un elemento così importante, seppur non più come giocatore, è una notizia rassicurante e che riporta più serenità all’ambiente».

