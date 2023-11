Continuano i dialoghi tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan, con lo svedese che potrebbe tornare in rossonero con un ruolo dirigenziale

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno si Zlatan Ibrahimovic al Milan con un ruolo dirigenziale: continuano i dialoghi tra le parti per giungere ad una accordo.

Stando a quanto riferisce Repubblica, a spingere per il ritorno in rossonero dello svedese in particolare sarebbe Gerry Cardinale, il patron del club rossonero.

