Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa dopo il suo annuncio in cui ha detto addio al Milan e al mondo del calcio

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dopo il suo addio al Milan e al calcio. Di seguito le sue parole.

«Una giornata speciale, ho tenuto la cosa che avrei lasciato il calcio per me, nessuno sapeva. Voglio ringraziare voi giornalisti, avrete meno di che scrivere. E’ stata una carriera lunga, sono orgoglioso e felice che sia durata così a lungo. Oggi è l’ultima giornata da professionista, ringraziare il Milan e le squadre con cui ho giocato. Futuro? Vediamo, adesso arriva un nuovo capitolo»

«Da quando mi sono svegliato pioveva, ho detto pure Dio è triste, anche la mia famiglia non lo sapeva, volevo che tutti insieme sapessero. Oggi sembravo uno zombie, troppe emozioni che passano. Oggi accetto e sono pronto per ritirarmi. Il calcio mi ha fatto diventare uomo, e conoscere persone che non avrei conosciuto e viaggiato per il Mondo. Il Milan mi ha dato felicità e amore, poi con quello successo dentro e fuori dal campo. E’ tutta passione e mentalità e abbiamo vinto, il Milan è una seconda famiglia, Pioli mi ha dato responsabilità e ho fatto maia per darla alla squadra, possono avere successo anche senza di me. Tanti pensano che sia Superman, sono Superman, ma anche Superman ha un cuore»

