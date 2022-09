Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic racconta il suo momento tra recupero dall’infortunio e andamento del suo Milan. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

RECUPERO – «Lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò? Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora.»

MILAN – «Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui.»

DE KETELAERE – «De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere.»

DICHIARAZIONI DI BOBAN SUL SUO RITIRO – «Se Boban sbaglia a dire questa cosa Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…»

The post Ibrahimovic: «Quando tornerò mi farò sentire. Siamo più forti dell’anno scorso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG