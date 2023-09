Ibrahimovic torna al Milan? Cosa c’è dietro la visita di oggi: le NOVITÀ e tutti gli aggiornamenti sullo svedese

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milanello in una giornata certamente non banale: alla vigilia di una sfida di Champions e due giorni dopo una sconfitta pesante nel derby.

Ma Ibra può davvero tornare al Milan? Le idee della società non sono cambiate: una presenza come quella dello svedese in dirigenza servirebbe, ma Ibra non ha ancora deciso il suo futuro. A riportarlo è Calciomercato.com.

