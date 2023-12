Ufficiale il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: l’ex attaccante dell’Inter dirigente dei rossoneri

Ibrahimovic sarà ancora una volta al Milan. E’ ufficiale il ritorno in rossonero dell’ex Inter:

«RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović (“Ibra”) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan»

L’articolo Ibrahimovic, ufficiale il ritorno al Milan: sarà senior advisor proviene da Inter News 24.

