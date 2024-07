Il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic è presente a Milanello per la presentazione del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Oltre a Paulo Fonseca, in conferenza stampa oggi ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic. “Buongiorno a tutti, benvenuto a Paulo Fonseca. Primo giorno di attività di allenamento a Milanello. Oggi parliamo di presente, qualche giorno fa abbiamo parlato di Futuro. Siamo contenti che sia arrivata la giornata per presentare Fonseca. Fa parte delle nostre idee e della nostra strategia: stiamo studiando tante cose che arriveranno. Non abbiamo fretta. Siamo molto carichi, abbiamo tanta fame e abbiamo tanta voglia di iniziare di questa nuova avventura, siamo felici. Siamo carichi“.

La trattativa per l’attaccante

“Stiamo studiando, stiamo parlando. Non abbiamo fretta. Il mercato è lungo. Posso garantire che i nuovi acquisti arrivano. Stiamo parlando, discutendo. Non c’è niente di fatto. Zirkee è passato. Ne abbiamo uno in mente, ma non dico il nome. C’è qualcuno che puntiamo. Grazie“.

Zlatan Ibrahimovic

Sul mercato

“Per portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23. Arriveranno i nuovi acquisti, ma bisogna anche creare spazio per non fare avere troppi giocatori non funzionali al mister. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. Chi arriverà è per migliorare la squadra, tutto è studiato per migliorare la rosa. Non è solo portare, portare, portare, non dobbiamo avere 40-50 giocatori come nel calcio americano”.

Sul terzino sinistro

“Theo è un giocatore del Milan. Siamo fortunati che abbiamo 3 giocatori nelle semifinali degli Europei. È un giocatore del Milan, lo sappiamo che è molto felice qua e la famiglia sta bene. Con il nuovo allenatore avrà molto più spazio per giocare come piace a lui. Il gioco di Fonseca sarà costruito anche su di lui, andrà molto bene e non sono preoccupato”.

La rivelazione

“Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma nel Milan Futuro. Non fanno parte del progetto della Prima Squadra”.

Il problema infortuni

“È un discorso che non ricade solo sull’allenatore e sullo staff. Abbiamo cambiato tanto nell’area medica. Quando abbiamo avuto tanti infortuni non eravamo soddisfatti. Ci sono stati cambiamenti anche nell’area medica, pensiamo di aver trovato la strada giusta“.

