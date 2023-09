L’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi parla tutto sommato bene della sua avventura a Milano.

Mauro Icardi ai canali ufficiali del Galatasaray torna anche sul suo periodo all’Inter; ecco le sue parole. “Il periodo all’Inter è stata una bella esperienza. Ho segnato tanti gol in ogni stagione. Ero il capitano della squadra e superavo quasi ogni anno la soglia dei 20 gol“.

Mauro Icardi

“È stato bello, ma verso la fine ha iniziato a peggiorare. Ho maturato esperienze importanti. Ho scoperto altre cose quando non ero indispensabile per la squadra. Ho trovato diversi metodi di allenamento e modi per migliorare. Parigi mi ha aiutato in questo senso“.

