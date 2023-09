L’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Sky a pochi giorni dal derby tra Inter e Milan

Marotta si è espresso sul derby in arrivo tra Inter e Milan parlando al Premio Gentleman:

DERBY – «Mi aspetto che sia un bellissimo spot per il calcio, per l’Italia. Il derby ha un sapore particolare, è una stracittadina. La cosa bella è il confronto tra tifoserie, colori, che lascia qualcosa che non puoi dimenticare. Mi auguro sia una prestazione lusinghiera da parte nostra, ma siamo a inizio campionato ed è difficile stilare pronostici. Favoriti? No, siamo appena all’inizio del campionato e il calendario magari condiziona. Come squadra abbiamo autorevolezza e un blocco di giocatori esperti oltre ai giovani. Il lavoro di Inzaghi sta dando i suoi frutti, possiamo recitare il nostro ruolo».

FRATTESI – «C’è soddisfazione nell’essere italiano e aver visto la nazionale vincere meritatamente. Nell’11 iniziale azzurro ieri c’erano 4 interisti, il che vuol dire che stiamo andando verso un modello diverso, uno zoccolo duro propedeutico per raggiungere certi obiettivi. Vogliamo rinforzare questa idea, siamo molto contenti. Inzaghi? Sta dimostrando di essere un bravo allenatore in questi anni, sta avendo ottimi risultati: il futuro non può che essere migliore. Quando c’è la volontà esplicita di un giocatore verso un club, quest’ultimo è avvantaggiato. Lui voleva indossare la maglia nerazzurra, questa ha facilitato l’operazione. Siamo arrivati con apparente facilità, merito nostro, di Ausilio, Baccin e Carnevali. Ma soprattutto del grande desiderio di Frattesi di venire nella nostra società».

STADIO – «Lo stadio è un contenitore di emozioni e fede, trasmesse dal pubblico ai giocatori. E’ la nostra casa, è ovvio che tutti i club ne vogliono avere uno tutto loro. Se ne occupa il mio collega Antonello, oggi è stata una giornata importante. L’auspicio è poter avere una casa nuova che possa ospitare i nostri tifosi».

LAUTARO – «Avergli affidato la fascia di capitano è per dargli tanta responsabilità ma soprattutto meritato per quanto ha fatto in questi anni. È un protagonista vera e potrà dimostrare coi fatti di essere un campione».

DIMARCO – «Più che rinnovo direi un prolungamento di contratto giusto e doveroso quando viene evidenziato il valore concreto dell’appartenenza. Quanto prima ci metteremo al tavolo con lui per studiare il tutto».

MERCATO – «C’è stato da gestire il nuovo fenomeno del calcio arabo che ancora non stiamo riuscendo a capire. Questo ha sconvolto il mercato europeo, l’Arabia ha preso non solo giocatori a fine carriera ma alcuni nel pieno della attività. Nell’immediato arriva un vantaggio economico, ma i club perdono anche competitività. Questo va interorizzato durante la stagione».

POGBA – «Con Pogba mi lega un rapporto di grande affetto, lo prendemmo a parametro a 0 dal Manchester per poi rivenderlo a più di 100 mln, un qualcosa di straordinario. Posso dire che è un ragazzo serio, ma non voglio addentrarmi perché non è compito mio: c’è tristezza. Poi dico anche che c’è leggerezza da parte di giocatori, spero che questa cosa sia di monito a tanti ragazzi. Gli auguro di risolvere, posso garantire sul fatto che sia un professionista serio».

L’articolo Marotta: «Derby? Mi auguro una prestazione lusinghiera e uno spot per il calcio» proviene da Inter News 24.

