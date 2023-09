L’ex Inter Nazzareno Canuti si è espresso a MilanNews in vista del derby in programma sabato sera a San Siro

Canuti ha detto la sua verso il derby tra Inter e Milan:

«Mi sembrano tutte e due alla pari. Fisicamente e mentalmente. Per questo auspico un derby bello combattuto, incentrato sui duelli individuali e non sul continuo e noioso giro palla per gestirsi in vista dei prossimi impegni. Vorrei assistere a un bel calcio».

L’articolo Canuti: «Inter-Milan? Ecco chi è più forte» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG