Il centravanti del Galatasaray potrebbe clamorosamente tornare in nerazzurro.

“Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024”. Mentre ci si interroga su questa frase ambigua ma non troppo, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi a La Vita in Diretta ha dichiarato: “Lei (si riferisce a Wanda Nara, ndr) è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop, e a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano“.

Mauro Icardi Wanda Nara

Lo storico

Icardi ha fatto molto bene ed è stato anche capitano dell’Inter ma le parti in causa non si sono lasciate per nulla bene: probabilmente il vero motivo della rottura non è noto in tutte le sue sfaccettature. Di certo c’è che i nerazzurri nel bel mezzo della stagione decisero di togliergli i gradi di capitano forse per i continui tira e molla relativi al rinnovo di contratto. La reazione dell’argentino non si fece attendere visto che si rese indisponibile diverse settimane per un fantomatico infortunio al ginocchio che la società, forte di esami strumentali effettuati, riteneva non essere vero. Nei mesi successivi ci fu la cessione prima in prestito e poi a titolo definitivo al PSG.

La situazione

Quanto ai rumors di sopra c’è da dire che oltre a questi in realtà c’è ben poco: la società, almeno pubblicamente, è contenta dei 4 attaccanti presenti in rosa anche se Alexis Sanchez non sta fornendo il rendimento che ci si aspettava. Per giugno sono frequenti i contatti per Mehdi Taremi del Porto che potrebbe arrivare a parametro zero, ma questa è un’altra storia.

