Icardi lascerà il Galatasaray? Wanda Nara: «Vi porteremo nei nostri cuori». Le parole della moglie e agente dell’attaccante argentino

Wanda Nara attraverso una storia sui social ha ringraziato tutti dopo la vittoria del campionato turco, con parole che sembrano portare all’addio di Mauro Icardi. Ecco le parole della moglie e agente dell’obiettivo di mercato rossonero:

«Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray. Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e so dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene quel giorno in cui l’ho convinto, a Parigi. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno si è avverato. Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori»

The post Icardi lascerà il Galatasaray? Wanda Nara: «Vi porteremo nei nostri cuori» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG