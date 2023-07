Nelle scorse settimane il nome dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi era stato accostato ad alcune squadre italiane in cerca di attaccanti

Alla fine Mauro Icardi rimarrà al Galatasaray, trasferendosi a titolo definitivo nel club dove ha giocato nell’ultima stagione in prestito. Il nome dell’ex capitano dell’Inter era stato accostato nelle scorse settimane a diverse squadre italiane alla ricerca di attaccanti. L’argentino ha però preferito continuare la propria esperienza in Turchia.

A riportare la notizia sull’accordo trovato per il suo trasferimento è Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale scrive: «PSG e Galatasaray hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi. Dopo il prestito della scorsa stagione, l’argentino passerà in Turchia per 10 milioni di euro. L’ex Inter firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il classe 1993, che aveva un altro anno di contratto con il PSG (fino al 30 giugno 2026, ndr), ha giocato l’ultima stagione proprio al Galatasaray, che ha vinto la Super Lig turca. In 24 partite, l’argentino ex Inter ha segnato 22 gol e fornito 7 assist».

