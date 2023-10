L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha risposto a parecchie domande sul voltafaccia del belga ma non solo.

Beppe Marotta al Festival dello Sport ha parlato a 360 gradi della sua carriera; in questo stralcio si parla del tormentone estivo. “Per chi come me ha visto tante dinamiche non c’è da spaventarsi. Nel calcio il Dio denaro lo fa da padrone ma ormai è il passato, quando si vive un rapporto di fiducia può diventare sfiducia ma anche delusione. Fa parte dello sport, uno sport ricco dove il denaro la fa da padrone. Lukaku fa parte di un passato recente, guardo al futuro che è la cosa più importante. Liberissimo di parlare, ma non credo dica certe cose… Non credo che la panchina di Istanbul abbia pesato, l’accettare la proposta da parte dell’Inter non dipende da un episodio ma da un rapporto di grande rispetto e riconoscenza da parte nostra. Non vedo cosa possa creare come polemica, è una cosa sterile sulla quale non vogliamo cadere”.

Romelu Lukaku

Verso Inter-Roma

“Ho sentito la storia dei 50mila fischietti… Cerchiamo di vivere bene il presente, concentrarci sulle nostre forze. I tifosi potrebbero viverla come una distrazione in un momento in cui la squadra ha bisogno del loro supporto. Anche se il tifoso paga e ha il diritto di criticare qualunque cosa accada in campo”.

Icardi o Lukaku

Prima del belga anche Mauro Icardi ebbe screzi con la dirigenza nerazzurra e anche allora c’era Beppe Marotta; l’argentino era capitano dell’Inter quando per questioni ancora non chiare del tutto gli fu tolta la fascia, si vociferò anche in quel caso di un flirt con la Juventus. A domanda precisa sui due il dirigente risponde così: “Per come sono andate le cose, meglio Icardi“.

