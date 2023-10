Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò ha voluto parlare della vicenda scommesse che sta colpendo il calcio italiano in sti giorni

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato a Sky Sport del recente caso scommesse che sta colpendo attualmente il mondo del calcio.

«E’ difficile nascondere la delusione per quel che sta emergendo. Prima vorrò vedere bene le carte ufficiali dell’inchiesta, fin qui solo anticipate, perché per quanto riguarda Fagioli, Zaniolo e Tonali vanno graduate le responsabilità a seconda di quel che hanno fatto effettivamente. Non parlo di ludopatia, è una piaga, ma non concedo questa attenuante a questi giocatori se hanno peccato. Sono abbastanza drastico, ma hanno tutto dalla vita e ammalarsi di ludopatia non è consentito. Visto che è stato fatto su piattaforme clandestine, una colpa esiste già. Poi c’è una graduazione: se hai giocato a blackjack e poker, poco male; se tu hai scommesso su una partita di tennis, non mi scandalizzo; se hai scommesso su una partita di calcio che non potevi, è una colpa; se hai scommesso su tua partita è illecito sportivo e qui deve scattare squalifica pesante. Aspetto di capire cosa hanno fatto i giocatori».

