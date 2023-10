La decisione in vista della sfida tra l’Argentina e il Perù per quanto concerne la decisione nei confronti di Lautaro Martinez

Come riferito da TycSport, ci sono decisione ancora in corso per quanto riguarda la titolarità del capitano dell’Inter Lautaro Martinez in vista della gara contro il Perù: occasione importante per lui per ritornare al goal dopo un anno di astinenza.

Tutto sta nelle condizioni di Leo Messi alla vigilia della gara: se recupererà il Toro potrebbe accomodarsi in panchina.

L’articolo Lautaro Martinez titolare con l’Argentina. La situazione proviene da Inter News 24.

