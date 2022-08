L’ex portiere del Milan, Mario Ielpo parla in esclusiva a MilanNews.it, ecco le parti più interessanti dell’intervista.

Su Maignan: “La forza del Milan dell’anno scorso è stato un portiere che oltre parare ha fatto reparto in squadra. Sicuramente lo dovrà essere anche per questa stagione. Credo che sia già uno dei migliori nel proprio ruolo.“

Aggiunge: “Ha vinto due campionati con Lille e Milan, ha fatto già delle imprese. Per crescere ancora deve giocare in una squadra con l’obiettivo di affermarsi a livello internazionale. Credo che questo sia l’obiettivo del Milan per il prossimo anno“.

Parlando dei centrali difensivi: “Se Kjaer è quello che conosciamo, la difesa bene o male ha già tre titolare. Se invece lui sarà lontano dalla condizione sicuramente il difensore forte devi prenderlo“.

