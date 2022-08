Queste le parole di Demetrio Albertini, che ha parlato del Milan e dei pronostici scudetto della prossima stagione alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole alla Gazzetta dello Sport di Demetrio Albertini che discute della prossima Serie A e del Milan, queste le sue parole: “Milan favorito? Prendendo in esame le operazioni effettuate finora sul mercato credo che l’Inter e la Juventus sulla carta abbiano qualcosa in più. A mio avviso lo scorso anno i rossoneri non hanno vinto per il fattore sorpresa ma per aver sublimato un lavoro iniziato due anni e mezzo fa. Piuttosto penso che sia la storia dei calciatori, acquistati per Inzaghi e Allegri, a fare la differenza.“

Milanello

Il famoso chef Carlo Cracco parla alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sui rossoneri: “È difficile parlare di ambizioni e obiettivi con il mercato in corso. È arrivato uno Scudetto inaspettato, vediamo come si assesterà la squadra che non parte più a fari spenti. Obiettivi? Magari Rafael Leao diventerà un goleador come Cristiano Ronaldo. Ma auguriamoci soltanto che sia un anno goloso e soprattutto divertente.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG