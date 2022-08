Queste le parole di Simone Inzaghi dopo la sconfitta in amichevole della sua Inter contro gli spagnoli del Villarreal.

Ecco le parole di Simone Inzaghi tecnico dell’Inter dopo la partita persa contro gli spagnoli del Villarreal, quindi le sue parole come riferite da internews24: “Domenica si comincia, sapevamo della difficoltà della gara, ma in fase difensiva dobbiamo fare meglio a livello di squadra. Sono arrivati 5 volte in area e segnato 4, quindi qualcosa a livello difensivo è da rivedere. Sono test importanti che ci fanno capire che dobbiamo lavorare. Abbiamo scelto test importanti appositamente.“

Simone Inzaghi Coppa

Ravezzani su Twitter commenta così la partita: “L’Inter che prende 4 gol in amichevole (non l’ho vista, non giudico) fa sempre notizia, ma non merita processi. Unico grande dubbio è Handanovic. Se davvero è stato incerto un’altra volta, il problema si pone. Checché ne dica lui, il suo calo negli ultimi 2 anni è stato evidente.“

